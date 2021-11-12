Санкт-Петербург, , 15:27 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил новых руководителей двух районов города и одного из ключевых комитетов городской администрации, сообщили 12 ноября в пресс-службе Смольного.

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В частности, Василий Пониделко освобожден от должности главы администрации Калининского района и назначен председателем городского комитета по благоустройству. Комитет обеспечивает проведение государственной политики и осуществляет госуправление в области благоустройства: садово-паркового, лесопаркового хозяйства, содержания дорог и иных объектов благоустройства. До сегодняшнего дня этот комитет возглавлял Сергей Малинин. О его дальнейшей карьере пока ничего неизвестно.

Главой администрации Калининского района вместо Пониделко назначен Иван Громов, который до сегодняшнего дня занимал пост главы администрации Петроградского района. Этот район до недавнего времени считался политической вотчиной экс-спикера Заксобрания Петербурга, а ныне депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Наблюдатели полагали, что Макарова и руководство районной администрации, где заместителем главы трудилась дочь бывшего спикера, связывают особые отношения.

Вместо Громова главой администрации Петроградского района назначен Владимир Омельницкий. До этого дня он занимал пост главы администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга.