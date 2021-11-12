Белград, , 15:29 — REGNUM Главный редактор портала «Сеть для выявления криминала и коррупции» (KRIK) Стеван Дойчинович обвинил президента Сербии Александра Вучича в том, что он знал про существование плантации марихуаны Йованица вблизи Белграда. Об этом Дойчинович заявил 12 ноября в интервью изданию Novi magazin.

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По словам Дойчиновича, нет сомнений в том, что государству было известно, что на плантации идет производство наркотиков, так как «все агенты спецслужб имели задание обеспечивать это производство».

«Я уверен, что Вучич знал про Йованицу, так как плантации защищали сотрудники МВД, Агентства безопасности и информирования и Военного контрразведывательного агентства. Вся эта авантюра Предрага Колувии (владелец плантации Йованица —ИА REGNUM) пользовалась поддержкой государства. Это доказывает и переписка Колувии с одним из агентов БИА, который отвечает Колувие, что не надо бояться, так как у него «здоровая системная история», — рассказал Дойчинович.

Напомним, что в 2019 году на плантации органических овощей и фруктов «Йованица» были обнаружены самые большие в Европе насаждения марихуаны. Владелец плантации Предраг Колувия недавно был выпущен из-под стражи. В данный момент он находится под домашним арестом. Ранее премьер-министр Сербии Анна Брнабич заявила о том, что «параллельная структура» в министерстве внутренних дел пыталась использовать аферу «Йованица» для того, чтобы «сместить президента Александра Вучича».