Москва, 12 ноября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. «АвтоВАЗ» остановил производство на трех линиях из-за нехватки или отсутствии комплектующих изделий. При этом стоит отметить, что автопроизводитель неоднократно за последние месяцы частично останавливал производства из-за проблем поставок электронных компонентов, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Lada.ru АвтоВАЗ

«Данная проблема дефицита полупроводников прослеживается во всем мире. Виной тому стала пандемия коронавирусной инфекции и крайне высокая концентрация производства в одном месте.

Пандемия COVID-19 в 2020 году, привела к массовым локдаунам стран и переводу людей на удаленный режим работы. Эти факторы привел к росту спроса на всю потребительскую электронику.

Приблизительно около 90% предложения полупроводников находится в Азии, и более 54% из них приходится на один Тайвань.

Снижение активности всего населения во время локдауна значительно сказалось на спросе автомобилей, который упал, и, следовательно, компании перекинули свои мощности из сегмента авто на сегмент электроники.

Однако, когда спрос в автомобильном секторе повысился, получилось так, что мощностей для них уже не хватало. В результате крупнейшие производители авто во II—III кварталах 2021 года произвели на 20−40% меньше, чем планировали.

При этом в секторе наблюдается огромный спрос, что приводит к высоким ценам на автомобили и низким их запасам.

Вероятно, данная тенденция как в «АвтоВАЗе», так и в отрасли в целом, к сожалению, сохранится вплоть до 2023 года. При этом уже прослеживается постепенная динамика восстановления.

Так в октябре 2021 года продажи предприятия «АвтоВАЗа» выросли на 48,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако в годовом выражении продажи автомобилей Lada в России уменьшились до 30,9%», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, простой объявили на трех производственных линиях «АвтоВАЗа» в Тольятти в связи с отсутствием комплектующих изделий.

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