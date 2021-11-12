София, 12 ноября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Представители специального саперного подразделения болгарской армии провели операцию по обезвреживанию и уничтожению крупной партии авиабомб и мин времен Второй мировой войны в населенном пункте Чорбаджийско (Кырджалийская область в южной части Болгарии). Об этом 12 ноября со ссылкой на министерство обороны сообщила софийская газета «Труд».

Flightsoffancy Авиабомбы

По некоторым данным, неразорвавшиеся боеприпасы были найдены местными жителями на стихийной мусорной свалке. Прибывшие на место происшествия военные специалисты обнаружили в общей сложности 30 снарядов.

Согласно официальной информации, весь арсенал был вывезен на ближайший военный полигон и утилизирован. Как утверждают в МО Болгарии, на данный момент указанная территория в районе Чорбаджийско опасности не представляет.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября ВМС Болгарии уничтожили неразорвавшуюся авиационную бомбу времен Второй мировой войны, обнаруженную в курортной зоне Созопольского залива (юго-восточная часть страны).