Златоуст, Челябинская область, 12 ноября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области поймали троих граждан, которые оказывали услуги по внесению в специализированную единую информационную систему ложных данных о прохождении населением вакцинации. Об этом сообщает региональный главк МВД.

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Операцию провели сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ. Оказалось, что за свои услуги злоумышленники брали от 1500 до 6000 рублей. По данным следствия, помощью подозреваемых воспользовались не менее 250 граждан.

По факту неправомерного доступа к компьютерной информации возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до пяти лет колонии.