Ставрополь, 12 ноября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за последние дни увеличили коечный фонд медорганизаций, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. В настоящее время в регионе развернуто 5157 коек. Это максимальное количество за весь период борьбы с коронавирусом, сообщил 12 ноября губернатор субъекта РФ Владимир Владимиров.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

«Сейчас на Ставрополье развернуто 5157 таких коек — максимальное число за всю пандемию. Это позволило увеличить резерв свободных мест до 14%. Всем необходимым для оказания медицинской помощи больным с COVID-19 этот фонд обеспечен», — написал глава края на своей странице в соцсети Instagram.

По данным федерального оперативного штаба на 12 ноября, в Ставропольском крае число носителей коронавируса ежедневно увеличивается более чем на 500 человек. В настоящее время лечатся от COVID-19 19 628 пациентов, из них 4430 — в госпиталях.