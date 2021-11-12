Ставрополь, 12 ноября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В Ставропольском крае эпидемиологическая ситуация по коронавирусу продолжает оставаться напряженной. Не снижается заболеваемость COVID-19, растет смертность от последствий заражения опасной инфекцией. За прошедшие сутки были подтверждены тесты на коронавирус еще у 508 жителей края. Такие данные привел 12 ноября федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число носителей коронавиурса в крае достигло 103 588 человек. Из них сумели справиться с болезнью 79 449 пациентов. Не удалось спасти врачам 4511 жителей края. За прошедшие сутки были зарегистрированы еще 44 случая летального исхода.

Как сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, из-за роста пациентов с ковид, власти региона увеличили до 5157 число коек в ковидных госпиталях. В настоящее время свободными остаются 14% мест в стационарах.