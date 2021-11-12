Тбилиси, 12 ноября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Национальный центр по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Грузии пока перестанет поднимать вопрос об обязательной вакцинации населения от COVID-19. Об этом глава центра Амиран Гамкрелидзе 12 ноября сообщил журналистам.

ავტორის ინფოს ნახვა Амиран Гамкрелидзе

Он отметил, что поддерживает введение в стране ковид-паспорта или «зелёного паспорта», где будет указано, что его владелец привит, переболел менее полугода назад или недавно прошёл тест на коронавирус. С 1 декабря в Грузии без этого документа не будут пускать в ряд общественных заведений.

«Сейчас приняты решения в связи со стимулированием вакцинации — это «зелёный паспорт», который является одним из косвенных механизмов», — сказал Гамкрелидзе.

По его словам, жёсткие меры для вакцинации являются крайней мерой, поэтому глава NCDC пока не будет на них настаивать.

Напомним, Гамкрелидзе ранее неоднократно выступал с призывами сделать в Грузии вакцинацию от COVID-19 принудительной. Минздрав республики всегда выступал против этого предложения.