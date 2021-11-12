Красногорск, 12 ноября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 51 человека. Такие данные следуют из статистики, приведенной 12 ноября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днем ранее, 11 ноября, в Подмосковье было зафиксирована смерть 56 пациентов, болеющих COVID-19. Максимальное число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 9 ноября. В тот день число смертей пациентов с коронавирусом составило 62 человека.

Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Московской области скончался 9 403 человека.