Таллин, , 14:23 — REGNUM Совет Фонда развития сельских районов Эстонии районов (Maaelu Arendamise Sihtasutus/MES) упростил условия выдачи совместного с банками жилищного кредита, который облегчает покупку жилья в сельской местности. Об этом сообщил портал ERR-

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Подчеркивается, что пока речь идет о пилотном проекте, запускаемом в двух регионах: в юго-Восточной и северо-восточной Эстонии. Кредит будет касаться сельских районов, где проживает не более 1 000 человек. Льготный кредит можно взять на покупку, строительство или реновацию жилья. Максимальная сумма кредита составляет 100 000 евро.

По словам министра сельской жизни Урмаса Круузе, это значительный шаг к устранению препятствий на пути к покупке дома в сельской местности: «Основная проблема до сих пор заключалась в низкой рыночной стоимости недвижимости вдали от центров и, как следствие, дополнительных требованиях к залоговому обеспечению для получения кредита».

Фонд помог устранить рыночные препятствия, добавил министр. Для реализации пилотного проекта MES выделено 5 млн евро. Первые кредиты MES надеется выдать еще в 2021 году.