Москва, 9 июля, 2012, 15:53 — ИА Регнум. Общественное движение за сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга "Живой город" провело сегодня, 9 июля, одиночный пикет за сохранение Дома Рогова на Щербаковом пер., 17/3, литера А - одного из немногих дошедших до наших дней образцов застройки Санкт-Петербурга пушкинской эпохи. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, поводом для действий активистов стало повторное исключение Дома Рогова из списка выявленных объектов культурного наследия, петербургский комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) подписал распоряжение 21 июня текущего года.

В ходе пикета проводился сбор подписей. Активист "Живого города" Петр Забирохин отметил, что еще конкретно неизвестно, сколько подписей планируется собрать и когда направить их губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко . "Пока по срокам и количеству подписей четких ориентиров нет, как будет развиваться ситуация. Пока мы только начали сбор подписей. Решение провести пикет было спонтанным, потому что совершенно неожиданно КГИОП вынес решение по исключению Дома Рогова из списка выявленных объектов культурного наследия, - сказал Забирохин. - Я совершенно случайно узнал об этом решении из интернета из совершенно неофициальных источниках. Вторично снимать здание с охранного статуса - это, конечно, абсолютно абсурдно. Оказывается, год назад была проведена экспертиза, о которой до этого времени никто не знал".

По словам Петра Забирохина, возможно, активисты продолжат сбор подписей после пикета или в ближайшее время организуют серию пикетов в поддержку исторического здания.

Несмотря на то, что здание снова снято с охранного статуса, по словам градозащитника, сносить его все же нельзя. "Здание остается историческим, находящимся в зоне (ЗРЗ-1) (зона регулируемой застройки и хозяйственной деятельности - прим. ИА REGNUMИА REGNUM). Поэтому формально его сносить нельзя за исключением случаев чрезвычайно аварийности", - объяснил Петр Забирохин. Но нередки случаи, когда это не останавливает инвесторов. "Ярким тому пример - Короленко, 5. Казармы лейб-гвардии артиллерийской бригады, участвовавшей в Бородинской битве, снесены просто так, потому что инвестор нашел какие-то поддельные документы и техпаспорта о том, что якобы дома строились в 30-е года ХХ века. Это полный абсурд, достаточно взглянуть на эти здания, чтобы понять, что они исторические, это историческая кладка, есть фотографии этого здания столетней давности", - привел пример Забирохин. Но, по его словам, "этом году удалось пробить решение о том, что будет возведена временная кровля, поэтому вроде как пошел процесс восстановления здания".

Кроме того, как сообщил Петр Забирохин, из Интернет-источников он узнал, что сделка по передаче Дома Рогова от ООО "Престиж" к московской строительной инвестиционно-инжиниринговой компании Atlas Group сорвалась. На фасаде здания по-прежнему висит информационная растяжка, на которой инвестором значится Atlas Group, а сроком окончания ремонтных работ - 5 декабря 2011 года. "Я сам лично участвовал во встрече представителями Atlas Group. Поэтому эта новость для меня тоже неожиданная. Мы были в полной уверенности, что дом уже перешел в собственность нового инвестора", - прокомментировал Забирохин.

Заместитель председателя петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры ( ВООПИК ) Александр Кононов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что ООО "Престиж" является "юридическим лицом, созданным специально под данный проект, и реальным собственником является " Газпром ". Однако, ВООПИК в настоящий момент не обладает информацией, подтверждающей или опровергающей факт того, что сделка между ООО "Престиж" и Atlas Group не состоялась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июля на сайте городской администрации было опубликовано решение о снятии с Дома Рогова охранного статуса, которое основано на историко-культурной экспертизе, выполненной ООО "АРС" и согласованной КГИОП.

Напомним, что Дом купца Рогова построен в 1833 году архитектором Авраамом Мельниковым и принадлежат к первой серии типовых домов Петербурга. Декоративное оформление фасадов характерно для жилых построек того времени. Остальная существовавшая на участке застройка - лицевой корпус по переулку (1862, арх. Н. Газельмеер ) и дворовые флигели (1831 г., арх. А. Мельников, 1862, арх. Н. Газельмеер) - снесена в конце XX - начале XXI века. Дворовые флигели на основании экспертизы, проведенной мастерской Татьяны Славиной , был признан аварийным, расселен и частично разрушен. Корпус по переулку и дворовые корпуса снесены в 2004-2005 годах. Это одно из строений, принадлежащих к первой серии типовых домов Санкт-Петербурга. Дом, на основании проведенной мастерской Татьяны Славиной, был признан аварийным, расселен и частично разрушен. Корпус по переулку и дворовые корпуса снесены в 2004-2005 годах.

Напомним так же, что скандал вокруг дома Рогова начался в июне 2006 года, когда стало известно о планируемом сносе памятника для строительства административного здания. Инвестор - ООО "Престиж", аффилированное " Газпромбанку " - тогда получил одобрение своего проекта от всех заинтересованных городских комитетов и комиссий. Однако вмешалось ВООПИиК, которое провело ряд альтернативных экспертиз, убедило КГИОП отозвать согласование на снос памятника. Комитет отозвал свое разрешение и предложил застройщику разработать меры по укреплению фундамента.

В марте 2009 года дому Рогова присвоили статус "кандидат в региональные памятники". В КГИОП затягивали с принятием решения, и в 2010 году на основании результатов экспертизы, проведенной ООО "Арс", Дом Рогова был вообще исключен из перечня выявленных объектов культурного наследия, к которому относился с 2001 года. Однако ВООПИиК оспорило это решение в суде. Суд принял сторону градозащитников, и Дом Рогова был признан охраняемым объектом культурного наследия. В феврале того же, 2010 года инвестор начал самовольно сносить историческое здание. Но из-за вмешательства активистов-градозащитников, Службы Госстройнадзора и милиции процесс сноса здания приостановили, а ООО "Престиж" оштрафовали на 50 тысяч рублей.

30 июня 2011 года в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти было заключено мировое соглашение между компанией-инвестором ООО "Престиж" и КГИОП. По его условиям инвестор обязан заключить охранное обязательство на спорное здание, компенсировать в бюджет средства, затраченные КГИОП на поддержание памятника, и выполнить первоочередные противоаварийные мероприятия. В октябре 2011 года новым инвестором стала московская строительная инвестиционно-инжиниринговая компания Atlas Group. председатель Совета директоров компании Дмитрий Амунц тогда заверил, что восстановить дом планируется по чертежам 1844 года, подземного паркинга, так тревожащего градозащитников в прежних планах реконструкции дома, в данном случае не будет. Планировалось, что автором проекта реставрации "Дома Рогова" и строительства рядом нового здания будет петербуржец Рафаэль Даянов - директор архитектурного бюро "Литейная часть - 91", пообещавший реализовать проект за 3 года.

По последним сообщениям СМИ, сделка продажи сорвалась, и здание до сих пор находится в собственности и интересах ООО "Престиж".