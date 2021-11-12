Барнаул, 12 ноября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. С 15 ноября в алтайских гостиницах, пансионатах, домах и базах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия введут систему QR-кодов. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на соответствующий указ губернатора Виктора Томенко.

Mos.ru Е. Самарин QR-код

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Также система распространяется на посещение театров, кинотеатров, концертных залов, учреждений клубного типа, цирков, бассейнов, фитнес-клубов, спортивных объектов, учреждений досуга, а также — объектов общественного питания.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 октября в алтайских торговых и торгово-развлекательных центах начали проверять наличие вакцинации: помимо QR-кода, требуют документ, удостоверяющий личность. С 15 октября 2021 года действие данной системы будет расширено.

Тем временем, в агрегаторах объявлений стали появляться новые вакансии. К примеру, на «Авито» предлагают стать контролером по считыванию QR-кодов в одном из магазинов Барнаула.

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