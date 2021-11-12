Стокгольм, 12 ноября, 2021, 22:08 — ИА Регнум. 12 ноября лидер «Социал-демократов» Магдалена Андерссон и ее коллега из партии «Левых» Нуши Дадгостар встретились для первой беседы о формировании следующего правительства Швеции. Об этом заявила Дадгостар по результатам «переговоров», сообщает телеканал SVT.

Стокгольм. «Столица Скандинавии». Швеция

«Теперь мы договорились начать переговоры», — дала понять Дадгостар после встречи.

Лидер «Левых» заявила, что ее партия не даст Андерссон необходимые 28 голосов в риксдаге при голосовании по вопросу назначения лидера «Социал-демократов» премьер-министром Швеции, если Андерссон не подпишет соглашение об увеличении пенсий, усилении медицинского страхования и улучшения условий на рынке труда.

В то же время Дадгостар всячески подчеркивает, что речь не идет об «ультиматуме».