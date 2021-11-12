Чебоксары, 12 ноября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Чебоксарах тотальное введение QR-кодов привело к конфликтам в торговых центрах. Причиной стало требование предъявлять не только сертификат о вакцинации, но и удостоверяющий личность документ, говорится в сюжете ГТРК «Чувашия». После двухнедельного «закошмарования» населения глава республики Олег Николаев заявил о введении QR-кодов для переболевших ковидом и имеющим «высокий уровень антител».

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Журналисты, обойдя ряд крупных торговых центров, отмечают, что и после завершения локдауна они продолжают пустовать. Теперь посетить их можно, предъявив QR-код о вакцинации от ковида, отрицательном тесте на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID-19.

Одна из продавцов, Валентина Колпакова, рассказала телевизионщикам, что летом продажи и без того были низкие, возлагая надежды на сезонные осенние товары, но из-за нововведений клиентов стало ещё меньше, и «мы все плачем», «не понимаем, как здесь выживать».

В сюжете отмечается, что не все к новым мерам относятся с пониманием. В соцсетях возмущены тем, что их заставляют предъявлять не только QR-код, но и документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт. Пользователи негодуют, почему они должны показывать паспорт каждому охраннику, который без веских причин требовать его не может.

Также приводятся пояснения юриста Анастасии Егоровой, которая подтверждает, что паспорт могут попросить, но не требовать, это не входит в полномочия охранников. Но тогда услуга ему не будет оказана. При этом нет «однозначного ответа», что может ожидать нарушителей, которые откажутся выполнять требования региональный властей.

Между тем, после двухнедельного «закошмаривания» жителей в связи с введением QR-кодов глава Чувашии Олег Николаев поручил ввести региональную систему QR-кодов для тех, кто не привился, но имеет высокий титр антител после выздоровления от ковида. Речь идёт о тех, кто не попал в официальную статистику заразившихся коронавирусом. Руководитель региона обещает исправить данное «нарушение прав людей» в «течение недели», хотя по федеральным каналам пошла информация, что «с этой недели».

Как сообщало ИА REGNUM, без QR-кодов жители в Чувашии могут посетить продовольственные магазины, салоны связи и оптики, ветеринарные пункты и зоомагазины, магазины с непродовольственными товарами первой необходимости, салоны ритуальных услуг.