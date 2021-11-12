София, 12 ноября 2021, 13:05 — REGNUM Власти Болгарии рассмотрят вопрос о предоставлении так называемой «охранной грамоты» для 100 зданий в болгарской столице Софии, представляющих культурную и историческую ценность. Об этом 12 ноября сообщила софийская газета «Слово».
Согласно официальной информации, речь идет об архитектурных памятниках, созданных после Второй мировой войны.
«Многие из них сегодня находятся в аварийном состоянии, причем отдельные структуры заинтересованы в их скорейшем уничтожении для возведения на «освободившихся территориях» новых торговых и жилищных комплексов, — говорится в заявлении Центра исследований и разработок Университета архитектуры, строительства и геодезии Болгарии. — Необходим план спасения этих сооружений».
Предполагается, что в ближайшее время в статус объектов культурного наследия будут внесены Национальный дворец культуры, Софийский драмтеатр, гостиница «Витоша» и архитектурный комплекс «Ларго». Кроме того, под охрану государства перейдут корпусы ряда среднеобразовательных школ и детских садов Софии.
Напомним, ранее министр культуры служебного правительства Болгарии профессор Велислав Минеков заявил о том, что София в ближайшее время предпримет экстренные меры по спасению исторического наследия Болгарии. Поводом для обсуждения подобных действий послужил грандиозный пожар, произошедший 9 ноября в центре Софии в бывшем кинотеатре «Возрождение», имеющем статус памятника архитектуры и культуры.