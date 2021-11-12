София, , 13:05 — REGNUM Власти Болгарии рассмотрят вопрос о предоставлении так называемой «охранной грамоты» для 100 зданий в болгарской столице Софии, представляющих культурную и историческую ценность. Об этом 12 ноября сообщила софийская газета «Слово».

Народное Собрание Болгарии Скурихин

Согласно официальной информации, речь идет об архитектурных памятниках, созданных после Второй мировой войны.

«Многие из них сегодня находятся в аварийном состоянии, причем отдельные структуры заинтересованы в их скорейшем уничтожении для возведения на «освободившихся территориях» новых торговых и жилищных комплексов, — говорится в заявлении Центра исследований и разработок Университета архитектуры, строительства и геодезии Болгарии. — Необходим план спасения этих сооружений».

Предполагается, что в ближайшее время в статус объектов культурного наследия будут внесены Национальный дворец культуры, Софийский драмтеатр, гостиница «Витоша» и архитектурный комплекс «Ларго». Кроме того, под охрану государства перейдут корпусы ряда среднеобразовательных школ и детских садов Софии.

Напомним, ранее министр культуры служебного правительства Болгарии профессор Велислав Минеков заявил о том, что София в ближайшее время предпримет экстренные меры по спасению исторического наследия Болгарии. Поводом для обсуждения подобных действий послужил грандиозный пожар, произошедший 9 ноября в центре Софии в бывшем кинотеатре «Возрождение», имеющем статус памятника архитектуры и культуры.