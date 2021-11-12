Оренбург, 12 ноября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 398 новых заражений коронавирусом, сообщает 12 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19. С 20 октября суточный показатель впервые оказался меньше 400 случаев.

Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зарегистрирован 94 251 носитель коронавируса. Показатель заболеваемости составил 4808,92 на 100 тысяч населения.

Оправились от болезни 79 789 оренбуржцев. Жертвами заболевания стали 2837 человек, в том числе 20 — за последние сутки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, глава минздрава Оренбургской области Татьяна Савинова 11 ноября на заседании оперштаба заявила о стабилизации ситуации, связанной с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе. Улучшения очевидны, в том числе благодаря качественно проведенной нерабочей неделе с 30 октября по 7 ноября. Сохраняется тренд по снижению количества новых случаев заболевания.