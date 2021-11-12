Владимир, 12 ноября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Во Владимирской области 12 ноября подтверждено 326 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 66 тыс. 694 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 53 тыс. 156 пациентов, в том числе 53 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 2325 человек. За последние сутки подтверждено 12 новых летальных случаев.