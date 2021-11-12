Чебоксары, 12 ноября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Чувашии сохранилось на прежнем уровне количество вновь выявленных заболевших ковидом и зафиксированы очередные летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 12 ноября, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 39 963 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 178 носителей инфекции. Это на одного меньше, чем было сутками ранее.

Вылечились и выписаны 34 944 человека, что составляет 87,44% от общего числа лабораторно подтверждённых случаев заболевания. Из них за последние сутки победили коронавирус 156 человек.

Жертвами пандемии стали ещё 16 ковидных больных. Всего скончались 2970 пациентов с коронавирусом.

Напомним, через неделю в Чувашии планируют выпускать QR-коды для жителей, которые не вошли в официальную статистку переболевших ковидом, но имеют высокий титр антител.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в настоящее время план по вакцинации выполнен на 60,3%.