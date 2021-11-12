Астрахань, 12 ноября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Астраханской области 12 ноября подтверждено 259 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было зарегистрировано 69 тыс. 613 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1509 человек.

За весь период 2091 человек скончался. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,99.