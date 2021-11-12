Благовещенск, 12 ноября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Всё больше жителей Амурской области, заболевших COVID-19, нуждаются в кислородной поддержке. Количество таких больных за неделю возросло на 40 человек, пациентов на аппаратах ИВЛ — на восемь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе правительства региона. В реанимации находятся 52 амурчанина.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«На сегодняшний день на лечении в медицинских организациях находятся 8509 пациентов с СOVID-19 и пневмониями, в том числе на стационарном лечении 1925 пациентов, на амбулаторном лечении 6584 пациента. Из них 1220 дети, на стационарном лечении 39 пациентов, из них в тяжелой степени тяжести 5,2%. Один ребенок находится на кислородной поддержке», — сообщила министр здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева.

За неделю количество пациентов с COVID-19 в Амурской области увеличилось на 20%. Показатель заболеваемости на 45 неделе достиг 5362,44 случаев на 100 тыс. населения.

«В сравнении с прошлым годом 46 неделя была пиковой. По нашим прогнозам, в ближайшие две недели ожидается еще нарастание эпидпроцесса. Наиболее неблагополучная ситуация сохраняется в Благовещенске — это 30% от всей заболеваемости. На 16 административных территориях мы видим прирост заболеваемости. За эту неделю суточный показатель заболеваемости превышает среднероссийский», — отметила главный санитарный врач региона Ольга Курганова.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники учреждений здравоохранения Приморского края, работающие с коронавирусными больными, испытывают сильное эмоциональное напряжение и выгорают, заявила лидер профсоюза работников здравоохранения Приморья Ирина Лизенко. Она рассказала, что по результатам опроса среди медработников 37% из них готовы уйти из профессии из-за нервного напряжения на работе.