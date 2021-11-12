Калуга, 12 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 217 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 12 ноября. Днём ранее, 11 ноября, в регионе было зарегистрировано 209 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 55 379 человек, 52 234 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли шесть человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 920 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.