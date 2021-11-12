Липецк, 12 ноября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Липецкой области 12 ноября подтверждено 408 новых случаев заражения коронавирусом — на семь больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 67 тыс. 476 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 59 тыс. 992 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 481 — за последние сутки.

За весь период скончались 2194 человека. 14 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.