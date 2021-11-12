Сыктывкар, 12 ноября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Министр строительства Коми Игорь Кузьмичев выздоровел после COVID-19. Об этом он сообщил подписчикам в Instagram.

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«Хвалюсь: выздоровел, здоров, на работе. Хотел бы от себя лично сказать огромное спасибо и выразить признательность врачам. Потому что ваш труд — это подвиг, и то, что вы делает фактически для спасения жизней — это переоценить нельзя», — написал чиновник.

Успешный исход заболевания Кузьмичев связал с вакцинацией.

«Я обошелся без ИВЛ. Считаю, что это именно благодаря прививке», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Коми коронавирус был выявлен у 43 человек, которые прошли ковид-вакцинацию.