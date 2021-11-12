Элиста, 12 ноября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Калмыкии прививочная кампании от COVID-19 набрала достаточные темпы. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения РК Юрий Кикенов.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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«Привито более 100 тысяч человек взрослого населения региона. Это составляет примерно 62% от плана привить 80% взрослого населения. Двигаемся успешно», — сказал глава ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии с 1 декабря будет введена система QR-кодов. Непривитым гражданам власти пообещали последствия.