Томск, 12 ноября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Ещё 276 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 ноября в региональном оперативном штабе.

Коронавирус

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За весь период пандемии в Томской области выявлено 51 064 носителя коронавируса, выздоровели 38 892 человека. Число выздоровевших за прошедшие сутки — 41 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в регионе было подтверждено 272 случая заражения.