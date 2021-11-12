Красноярск, 12 ноября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае скончался 31 пациент с коронавирусом, сообщили 12 ноября в федеральном оперштабе.

Cap.ru В одном из ковидных стационаров

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По данным портала «Стопкоронавирус.рф», за весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае стали 6915 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 720 носителей коронавируса, выздоровели 715 человек.