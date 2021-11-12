Уфа, 12 ноября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Завод по производству медицинского кислорода мощностью 24 тонны в сутки с возможностью увеличения до 48 тонн намерены запустить в конце текущего года в Башкирии. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский кислород

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Сообщается, что запуск этого производства позволит удовлетворить необходимый запрос Башкирии. Данный проект планируется реализовать в городе Кумертау. На его реализацию инвестор намерен направить свыше 300 млн рублей.

Отмечается, что инвестор уже закупил основное оборудование, сейчас идет его установка, готовятся документы для получения лицензии и регистрационного удостоверения.

«Запуск позволит минимизировать риск возникновения проблем с запасами кислорода и обеспечить бесперебойную работу медучреждений», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось о том, что Башкирская содовая компания ввела в эксплуатацию установку по производству жидкого технического кислорода мощностью производства 18 тонн в сутки. Всего на предприятии производится ежесуточно 32 тонны жидкого кислорода. Технический кислород после очистки «медикализируется» в медицинский кислород. На сегодняшний день в Башкирии ежедневно производится более 50 тонн кислорода.