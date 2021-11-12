Благовещенск, 12 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Высшие учебные заведения Амурской области готовы к переходу на пропускную систему по QR—кодам, подтверждающим наличие иммунитета к COVID-19. Новые правила посещения вузов начнут действовать с 1 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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В государственной медицинской академии Приамурья привиты 96% студентов, в Амурском госуниверситете — 67%, в Дальневосточном государственном аграрном университете — 78%, в Благовещенском государственном педагогическом университете — 73%. Во всех вузах провакцинировались более 80% сотрудников. Те, кто не может поставить прививку по состоянию здоровья, будут предоставлять медотвод.

«Считаю, ректоры провели работу хорошо, вузы готовы», — констатировал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как сообщалоИА REGNUM, в Приамурье с 15 ноября без QR-кода не получится посетить парикмахерские, солярии, салоны красоты, а с 1 декабря будет закрыт свободный доступ в банки. Соответствующий указ подписал глава региона Василий Орлов.