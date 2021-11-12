Чита, 12 ноября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживают более одного миллиона человек, на 12 ноября от коронавируса привиты 441 153 человека, из них первично вакцинировано 394 019 забайкальцев. Закончили вакцинацию — 386 560 человек. Суточный прирост вакцинированных составил 11 778 человек.

Цитата из мф Про бегемота, который боялся прививок. реж Леонид Амальрик. 1966. СССР Вакцинация

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Кроме того, в крае продолжается кампания по ревакцинации ранее привитых. С 6 сентября по 11 ноября повторную прививку в регионе получили 47 134 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с ужесточением системы QR-кодов, закончилась вакцина «Спутник Лайт». К 11 ноября она отсутствует в медицинских организациях края.

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