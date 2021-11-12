Краснодар, 12 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 350 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 61 ребёнка, сообщили в региональном оперативном штабе 12 ноября. Накануне, 11 ноября, сообщалось о 339 новых заболевших.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В Краснодаре заболели 107 человек, в Анапе — 23, в Туапсинском районе — 21, в Армавире — 19. В Сочи 16 новых пациентов, в Выселковском районе — 15, в Апшеронском — 14, в Тимашевском — 13. В Динском районе 12 зараженных, в Кореновском и Белореченском — по 10, в Мостовском и Темрюкском — по девять, в Кущевском — восемь», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в Краснодарском крае подтверждено 85 257 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 59 169 человек. Скончались 7 926 пациентов. В настоящее время в тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 128 жителей, на ЭКМО — шесть.