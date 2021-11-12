Пенза, 12 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувшие сутки выявили еще 398 носителей коронавируса. Соответствующие данные по состоянию на 12 ноября опубликованы общероссийским оперативным штабом.

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Накануне в регионе заболели 396 человек. За все время наблюдения в Пензенской области зарегистрировали 84 824 случая заражения коронавирусом.

Выздоровели 59 427 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 79 человек.

От COVID-19 скончались 3823 пензенца, из них 25 — за прошедший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области родители дошколят и учащихся смогут попасть в образовательное учреждение только при наличии QR-кодов и масок. В зданиях школ создадут специальные помещения.

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