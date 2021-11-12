Абакан, 12 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. По состоянию на 12 ноября в Хакасии от COVID-19 привиты 214 304 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в минздраве республики. Получили обе дозы вакцины и завершили вакцинацию 162 385 человек.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация

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По данным министерства, вакцинация в регионе идёт в штатном режиме. За минувшие сутки в прививочные пункты обратились почти 3 тысячи человек.

Исполнение плана вакцинации составляет 61%. Между тем, как уточнили в минздраве, для создания коллективного иммунитета необходимо привить 322 тысячи человек (80% населения республики).

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с 1 января текущего года выявлено 28 908 носителей коронавируса.