Казань, 12 ноября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Татарии за сутки выявили 250 новых носителей коронавируса. Всего по состоянию на 12 ноября в республике зарегистрировано 33 397 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Выздоровели за время пандемии 26 639 ковид-пациентов, скончались 1099 носителей вируса. За минувший день выписали по выздоровлении 210 пациентов, количество летальных исходов возросло на 10.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии за 2020 и 2021 годы среди осужденных и следственно-арестованных выявили только один случай заражения коронавирусом.

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