Абакан, 12 ноября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Хакасии «наметилась тенденция к стабилизации ситуации с COVID-19, но расслабляться ещё рано», заявили 12 ноября в минздраве республики.

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Как сообщили ИА REGNUM в министерстве, за минувшие сутки в регионе выписка пациентов (161 человек) превысила госпитализацию (159). При этом потребление кислорода ещё остаётся на высоком уровне — 12 тонн в сутки.

На сегодняшний день в республике развёрнуто 1889 коек для пациентов с COVID-19, из них занято 1611. Доля свободного конечного фонда — 15%.

«Неделя действия временных ограничений дала свои результаты. На этой неделе мы не видим серьёзного прироста по количеству тяжёлых пациентов. Уровень заболеваемости ОРВИ снизился на 30%», — подчеркнул министр здравоохранения Хакасии Олег Ананьевский.

Однако он добавил, что «делать какие-то кардинальные выводы пока рано, до благополучной ситуации ещё очень далеко».

Минздрав призывает жителей Хакасии вакцинироваться и продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Хакасии подтверждено 28 908 случаев COVID-19.