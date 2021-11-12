Севастополь, 12 ноября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Севастополе подтверждено 354 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 12 ноября. Накануне, 11 ноября, было зарегистрировано 356 новых случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Севастополе с начала пандемии подтвержден 43 261 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 35 823 человека, в том числе 200 пациентов выписаны с выздоровлением за последние сутки.

В регионе статистика смертности пополнилась на 12 человек — скончались пациенты в возрасте от 64 до 91 года, общее число жертв коронавируса достигло 1507 человек.

На утро 12 ноября сделали прививку от коронавируса 209 825 жителей Севастополя. Второй этап вакцинации прошли 173 908 жителей региона.