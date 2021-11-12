Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 12 ноября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Лидер испанской «Народной партии» (Partido Popular) Пабло Касадо отправляется на остров Пальма, чтобы проследить за развитием ситуации с вулканом Кумбре-Вьеха и встретиться с жителями, пострадавшими от извержения вулкана. Об этом сообщают источники испанского издания La Razón в руководстве партии.

PP Comunidad de Madrid Пабло Касадо

Это второй визит лидера правоцентристской партии на Пальму. В первый раз он посетил пострадавший от извержения вулкана остров 22 сентября.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха началось 19 сентября.