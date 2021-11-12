12 ноября 2021 | Время чтения 8 мин

Для многих российских регионов развитие внутреннего туризма является способом существенно повысить доходность бюджета, создать новые рабочие места, подтянуть инфраструктуру. И это был бы отличный шанс прежде всего для небогатых регионов. Но среди передовых туристических центров всё те же субъекты. А значит, дело не только в наличии или отсутствии достопримечательностей, но и в качестве регионального управления, которое в некоторых регионах не позволяет решить даже эту в целом локальную задачу.

Арсен Шаяхметов, , 13:54 — REGNUM Объявление нерабочих дней в начале ноября ожидаемо привело к росту продаж билетов и бронированию гостиниц на основных туристических направлениях. Почти полностью оказались раскуплены авиабилеты в Крым и на курорты Краснодарского края. Одни только Сочи в праздники посетило не менее 120 тысяч человек. Практически раскупленными оказались также туры по «Золотому кольцу». Отдыхающих не смутило даже то, что в большинстве регионов действовала система QR-кодов. Без сертификата о вакцинации попасть в гостиницы или досуговые заведения было невозможно. Но не во всех регионах наблюдался значительный рост туристического потока. Так, в субъектах Приволжского федерального округа (ПФО) такого ажиотажа, как в центральной России или на юге страны, не наблюдалось. Эксперты уверены, что дело не только в более холодной погоде или антиковидных мерах.

Туризм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Туристы ушли вместе с мундиалем?

Пандемия коронавирусной инфекции нанесла существенный удар не только по внешнему, но и по внутреннему туризму в России. По итогам 2020 г. общий поток внутренних туристов в России, по данным Ассоциации туроператоров (АТОР) сократился на 35−40%, с 68 млн поездок до 40 млн. Больше всего туристический бизнес «просел» в Санкт-Петербурге — на 80%, Москве — 72%, Московской области (50%) и Бурятии (49%). Среди регионов ПФО больше всего пострадала Татария, где количество туристов сократилось на 44%, или на 2 млн человек. Незначительный рост (0,44%) наблюдается лишь в одном регионе — Республике Алтай.

По итогам первых шести месяцев текущего года, согласно Ростуризму, по числу отдыхающих, останавливающихся в гостиницах, лидируют Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург и Крым. Среди субъектов ПФО в первую десятку попали Татария (6-е место), Башкирия (8-е) и Нижегородская область (9-е место). Эксперты ожидают, что по сравнению с прошлым годом по итогам 2021 г. ситуация в Приволжском федеральном округе должна существенно улучшиться, но всё равно вряд ли выйдет на показатели «допандемийной эпохи».

По мнению руководителя мониторингово-экспертного центра «Группа 32» Романа Коломойцева, на фоне отмечаемого сейчас роста заболеваемости и связанных с этим серьезных проблем тема внутреннего туризма и его влияния на экономику субъектов, развития туристической инфраструктуры регионов не является приоритетом для местных властей.

Роман Коломойцев Пассажиры в аэропорту Дарья Драй © ИА REGNUM «Их занимают «быстрые деньги» в виде бюджетных вливаний на более масштабные в финансовом отношении проекты. И это большая ошибка! Ведь пандемический кризис для думающих хоть немного о будущем руководителей может оказаться окном интересных возможностей. Особенно учитывая тот факт, что, по многим оценкам, 2021 год стал годом внутреннего туризма в России. Летний туристический сезон состоялся. Люди, засидевшиеся на карантине, начали путешествовать сразу после снятия ограничений. Появилась и новая практика в турбизнесе: staycation (от англ. stay — оставаться, vacation — отпуск) — короткие вылазки на небольшие расстояния, которые позволяют сбросить психологическое напряжение, ненадолго сменив обстановку. Согласно данным Ростуризма по 11 востребованным туристическим регионам России, турпоток за девять месяцев 2021 года составил 58 млн поездок. При этом показатели сразу нескольких регионов уже сопоставимы с количеством поездок за полный 2019 год».

Директор экспертно-аналитического центра «Северо-Запада» Екатерина Колесникова констатирует, что пик посещения туристами регионов ПФО случился предсказуемо в 2018 году — в этот год проходил мундиаль.

Екатерина Колесникова «Тем летом в Приволжье побывали около 15 млн туристов. Но вместе с мундиалем праздничные свечи потухли, и регионы ПФО, расположенные в живописнейших местах на реке Волге, снова стали «перспективными и не раскрытыми в полной мере». Хотя уникальных мест в ПФО в действительности в избытке: монастыри, архитектурные ансамбли, природные богатства и прочие, часть из них внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО».

Привлечь отдыхающих в ПФО могла бы новая госпрограмма «Развитие туризма», считает руководитель аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин, но пока она слишком «сырая».

Антон Чаблин "Единственное предложение Ростуризма — это создать круизный туризм в Каспийском море, совмещенный с круизами по Волге. Но, несомненно, этого очень мало, чтобы создать стимул для равномерного развития регионов Поволжья».

Как привлечь в регион туристов, если губернаторы отдыхают в Турции и Дубае?

По итогам 2020 г. среди регионов ПФО наибольшее число туристов посетило Башкирию — 2 млн человек. В тройку лидеров также попали Татария (1,9 млн) и Самарская область (ок. 1,4 млн). Причем, по мнению властей Башкирии, реальный поток туристов намного больше, так как большинство отдыхающих приезжают «дикарями», чему способствует специфика отдыха в республике, связанная с преимущественно природными достопримечательностями. Выручка компаний туристической отрасли региона за 2020 г. составила 1,7 млрд руб. С целью стимулирования въездного туризма правительство Башкирии разработало и реализовывает программу модернизации объектов придорожного сервиса. К 2024 г. планируется открыть 1000 новых объектов (кемпинги, кафе, автозаправки и т. д.) и реконструировать 1000 уже действующих.

В отличие от Башкирии Татария делает ставку на исторические и культурные достопримечательности. Не случайно Казань — самый популярный у туристов город в ПФО (в тройку также входят Нижний Новгород и Самара). Госкомитетом республики по туризму совместно с муниципальными образованиями региона в прошлом году запущена новая туристская программа «1001 удовольствие за выходные», которая должна знакомить приезжих не только со столицей региона, но и с такими уникальными объектами, как остров-град Свияжск, Великий Болгар, Елабуга.

Вид на Свияжск Шелковников Евгений Анатольевич

В Самарской области активно развивается инфраструктура отдыха на Волге. Вкладываются средства в продвижение у иногородних туристов туристического центра Ширяево и всей Самарской Луки. Основной поток туристов в Нижнем Новгороде сконцентрирован в областном центре. В этом году город провёл большую работу по реконструкции исторических и культурных объектов, что было приурочено к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. К сожалению, остальные субъекты ПФО похвастаться достижениями в сфере туризма не могут.

Екатерина Колесникова полагает, что губернаторы регионов ПФО прекрасно понимают значимость развития туристической отрасли и прикладывают некоторые усилия в этом направлении.

Екатерина Колесникова «Но в большинстве случаев, разрабатывая концепты развития, власти пользуются силами местных специалистов, что, конечно, даёт налёт провинциальности и местечковости. Если есть заявка на то, что курортные места Поволжья могут и должны соревноваться с европейскими ривьерами, то к инвестированию в них и оформлению необходимо подходить соответственно. Много говорилось несколько лет назад о развитии сельского туризма в ПФО. Однако воз и ныне там. Почему? Нет инвесторов. Почему нет инвесторов — недоработка в сфере инвестпривлекательности, высокие бюрократические пороги, система «откатов», неуверенность в получении окупаемости, периодически вспыхивающие очаги внутриэлитного напряжения, связанные с переделом бизнеса. Самыми передовыми регионами можно назвать Самарскую, Нижегородскую области, республики Татарстан и Башкортостан».

Схожей точки зрения придерживается Антон Чаблин, отмечающий, что наибольшую экономическую значимость туризм среди регионов ПФО имеет в Башкирии и Татарии.

Антон Чаблин Казань. Татарстан Alexxx1979 «В структуре ВРП на долю туризма в республиках приходится, соответственно, порядка 10% и 9%. Но у Башкирии есть хороший задел, оставшийся еще с советского времени — я имею в виду санаторно-курортную базу. А в Татарстане туризм связан, прежде всего, с посещениями Казани, которая имеет неофициальный статус «третьей столицы России».

Роман Коломойцев также отмечает позитивный опыт Татарии и Нижегородской области. Вместе с тем он отмечает, что, несмотря на высокие объемы поездок туристов внутри России, для большинства компаний доходы от бизнеса остаются невысокими. Но они есть, значит, есть и перспектива развития.

«Здесь стоит учесть опрос «Райффайзенбанка», который показал, что 74% россиян еще активнее ездили бы по стране, если бы знали об интересных местах и маршрутах. Так от кого и от чего зависит появление подобных знаний у потребителей? От активности местных властей, которым пора обратить внимание на развитие внутреннего туристического рынка, от хорошо продуманных и организованных рекламных кампаний в федеральных СМИ, от более тесного сотрудничества с предприятиями малого туристического бизнеса».

Есть и еще одна важная деталь, которую не могут не замечать люди в регионах, задаваясь вопросом, где же предпочитают отдыхать, куда ездят отвлечься от тяжелых государственных забот наши высокие чиновники, те же губернаторы? Оказалось, совсем не в родных пенатах. Только что губернатор Удмуртии Александр Бречалов, где все далеко не так радужно, побывал на отдыхе в Турции, а губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, покинув область в сложный момент, когда число заразившихся ковидом перешагнуло полторы тысячи человек в сутки, посетил Австрию и отдохнул в Дубае. Как видим, «охота к перемене мест» совсем не в пользу местных достопримечательностей у местной властной элиты». Роман Коломойцев

Для многих российских регионов развитие внутреннего туризма является способом существенно повысить доходность бюджета, создать новые рабочие места, подтянуть инфраструктуру. И это был бы отличный шанс прежде всего для небогатых регионов. Но среди передовых туристических центров в ПФО всё те же развитые субъекты. А значит, дело не только в наличии или отсутствии достопримечательностей, но и в качестве регионального управления, которое в некоторых регионах не позволяет решить даже эту в целом локальную задачу.