Арсен Шаяхметов, 12 ноября 2021, 13:54 — REGNUM Объявление нерабочих дней в начале ноября ожидаемо привело к росту продаж билетов и бронированию гостиниц на основных туристических направлениях. Почти полностью оказались раскуплены авиабилеты в Крым и на курорты Краснодарского края. Одни только Сочи в праздники посетило не менее 120 тысяч человек. Практически раскупленными оказались также туры по «Золотому кольцу». Отдыхающих не смутило даже то, что в большинстве регионов действовала система QR-кодов. Без сертификата о вакцинации попасть в гостиницы или досуговые заведения было невозможно. Но не во всех регионах наблюдался значительный рост туристического потока. Так, в субъектах Приволжского федерального округа (ПФО) такого ажиотажа, как в центральной России или на юге страны, не наблюдалось. Эксперты уверены, что дело не только в более холодной погоде или антиковидных мерах.
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Туристы ушли вместе с мундиалем?
Пандемия коронавирусной инфекции нанесла существенный удар не только по внешнему, но и по внутреннему туризму в России. По итогам 2020 г. общий поток внутренних туристов в России, по данным Ассоциации туроператоров (АТОР) сократился на 35−40%, с 68 млн поездок до 40 млн. Больше всего туристический бизнес «просел» в Санкт-Петербурге — на 80%, Москве — 72%, Московской области (50%) и Бурятии (49%). Среди регионов ПФО больше всего пострадала Татария, где количество туристов сократилось на 44%, или на 2 млн человек. Незначительный рост (0,44%) наблюдается лишь в одном регионе — Республике Алтай.
По итогам первых шести месяцев текущего года, согласно Ростуризму, по числу отдыхающих, останавливающихся в гостиницах, лидируют Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург и Крым. Среди субъектов ПФО в первую десятку попали Татария (6-е место), Башкирия (8-е) и Нижегородская область (9-е место). Эксперты ожидают, что по сравнению с прошлым годом по итогам 2021 г. ситуация в Приволжском федеральном округе должна существенно улучшиться, но всё равно вряд ли выйдет на показатели «допандемийной эпохи».
По мнению руководителя мониторингово-экспертного центра «Группа 32» Романа Коломойцева, на фоне отмечаемого сейчас роста заболеваемости и связанных с этим серьезных проблем тема внутреннего туризма и его влияния на экономику субъектов, развития туристической инфраструктуры регионов не является приоритетом для местных властей.
Директор экспертно-аналитического центра «Северо-Запада» Екатерина Колесникова констатирует, что пик посещения туристами регионов ПФО случился предсказуемо в 2018 году — в этот год проходил мундиаль.
Привлечь отдыхающих в ПФО могла бы новая госпрограмма «Развитие туризма», считает руководитель аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин, но пока она слишком «сырая».
Как привлечь в регион туристов, если губернаторы отдыхают в Турции и Дубае?
По итогам 2020 г. среди регионов ПФО наибольшее число туристов посетило Башкирию — 2 млн человек. В тройку лидеров также попали Татария (1,9 млн) и Самарская область (ок. 1,4 млн). Причем, по мнению властей Башкирии, реальный поток туристов намного больше, так как большинство отдыхающих приезжают «дикарями», чему способствует специфика отдыха в республике, связанная с преимущественно природными достопримечательностями. Выручка компаний туристической отрасли региона за 2020 г. составила 1,7 млрд руб. С целью стимулирования въездного туризма правительство Башкирии разработало и реализовывает программу модернизации объектов придорожного сервиса. К 2024 г. планируется открыть 1000 новых объектов (кемпинги, кафе, автозаправки и т. д.) и реконструировать 1000 уже действующих.
В отличие от Башкирии Татария делает ставку на исторические и культурные достопримечательности. Не случайно Казань — самый популярный у туристов город в ПФО (в тройку также входят Нижний Новгород и Самара). Госкомитетом республики по туризму совместно с муниципальными образованиями региона в прошлом году запущена новая туристская программа «1001 удовольствие за выходные», которая должна знакомить приезжих не только со столицей региона, но и с такими уникальными объектами, как остров-град Свияжск, Великий Болгар, Елабуга.
В Самарской области активно развивается инфраструктура отдыха на Волге. Вкладываются средства в продвижение у иногородних туристов туристического центра Ширяево и всей Самарской Луки. Основной поток туристов в Нижнем Новгороде сконцентрирован в областном центре. В этом году город провёл большую работу по реконструкции исторических и культурных объектов, что было приурочено к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. К сожалению, остальные субъекты ПФО похвастаться достижениями в сфере туризма не могут.
Екатерина Колесникова полагает, что губернаторы регионов ПФО прекрасно понимают значимость развития туристической отрасли и прикладывают некоторые усилия в этом направлении.
Схожей точки зрения придерживается Антон Чаблин, отмечающий, что наибольшую экономическую значимость туризм среди регионов ПФО имеет в Башкирии и Татарии.
Роман Коломойцев также отмечает позитивный опыт Татарии и Нижегородской области. Вместе с тем он отмечает, что, несмотря на высокие объемы поездок туристов внутри России, для большинства компаний доходы от бизнеса остаются невысокими. Но они есть, значит, есть и перспектива развития.
Для многих российских регионов развитие внутреннего туризма является способом существенно повысить доходность бюджета, создать новые рабочие места, подтянуть инфраструктуру. И это был бы отличный шанс прежде всего для небогатых регионов. Но среди передовых туристических центров в ПФО всё те же развитые субъекты. А значит, дело не только в наличии или отсутствии достопримечательностей, но и в качестве регионального управления, которое в некоторых регионах не позволяет решить даже эту в целом локальную задачу.