Чебоксары, 12 ноября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В Чувашии на фоне «признаков стабилизации» эпидемической обстановки стали снижаться темпы вакцинации от ковида. Охвачено 60,3% взрослого населения при плане в 80%, то есть предполагается вакцинировать более 761,8 тыс. жителей. Об этом 12 ноября на заседании оперативного штаба заявил глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Руководитель региона отметил, что до введения нерабочей недели ежесуточно делали прививку 5,5 тыс. — 6 тысяч жителей, а за последнюю неделю показатель снизился до 4,8 тыс. — 4,9 тысяч. В целом он оценил темпы как «достаточно неплохие», но попросил глав муниципалитетов обратить на это особое внимание и усилить работу.

По словам Олега Николаев, в настоящее время вакцинацией охвачено 60,3% взрослого населения при плане в 80%.

«Мы с вами должны достичь цифры 761 814 человек вакцинированных», — сказал Олег Николаев.

Он также добавил, что в целом из взрослого населения, прикреплённых к поликлиникам, «потенциальноподлежат вакцинации» 952 267 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев, оценивая ситуацию с коронавирусом, увидел «признаки стабилизации, которые сформировались во время нерабочих дней».