В Еврейской автономии бунтуют учителя, не желающие прививаться от COVID-19
Биробиджан, 12 ноября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В школе №14 Биробиджана десять учителей 15 ноября будут отстранены от обучения детей потому, что не сделали прививки от коронавируса. Педагоги отказываются вакцинироваться, возмущены таким требованием и намерены обратиться в прокуратуру, сообщило EAOMedia.
Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»
Читайте также: В реанимации ковидного госпиталя Еврейской автономии не хватает мест
Изначально прививки не хотели ставить 22 педагога, но 12 из них изменили своё решение под давлением со сторону руководства образовательного учреждения, рассказала одна из учительниц. Её имя не называется.
Она рассказала, что сегодня учителя обратятся в прокуратуру, документы они уже подготовили. Учитель также отметила, что родители детей шокированы намерением отстранять сотрудников школы от работы, ученики плачут, учителя нервничают.
Как сообщало ИА REGNUM, в городе Облучье в Еврейской автономии все работники написали заявления на увольнение потому, что не хотят ставить прививки от COVID-19. В последствии они отозвали свои заявления об увольнении.