Москва, 12 ноября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над израильским «Маккаби» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 74:73.

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Маккаби» Деррик Уильямс, набравший 20 очков. У ЦСКА защитник Габриэль Лундберг набрал 14 очков.

ЦСКА прервал серию из трёх поражений в Евролиге. На счету команды набрал 14 очков и восьмое место в турнирной таблице. «Маккаби» идёт на пятом месте с 15 очками.