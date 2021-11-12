Челябинск, 12 ноября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Челябинской области 11 ноября выявили ещё 580 — носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 117 403 случая заражения. Вылечились 93 286 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 18 203 человека. От COVID-19 скончались ещё 30 граждан.