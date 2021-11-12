Кемерово, 12 ноября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 12 ноября, медицинскую помощь получают 2676 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 12 219 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Отметим, что всего в регионе выявлено 67 535 случаев заражения коронавирусом, 63 351 человек выздоровел, 1508 пациентов скончались.