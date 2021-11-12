Афины , 12 ноября 2021, 10:48 — REGNUM Законопроект министерства юстиции Греции с рядом поправок к уголовному кодексу и кодексу уголовного правосудия был одобрен на пленарном заседании парламента страны 11 ноября. Об этом сообщает AMNA.

Парламент Греции
Парламент Греции
Duncan Rawlinson

За законопроект проголосовали 157 депутатов от партии «Новая демократия», а также депутат от «Движения за перемены» Андреас Лавердос, в то время как все оппозиционные партии проголосовали против. Теперь слово за президентом республики.

Положения законопроекта предусматривают более суровые наказания за такие тяжкие преступления, как изнасилование или сексуальное надругательство над несовершеннолетними, — они влекут за собой пожизненное заключение (без альтернативы). Аналогичное суровое наказание может быть назначено любому лицу, ставшему причиной лесного пожара, в результате которого погиб по крайней мере один человек.

Законопроект также вводит меры, направленные на усиление защиты уязвимых социальных групп.