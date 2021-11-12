Афины , 12 ноября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Законопроект министерства юстиции Греции с рядом поправок к уголовному кодексу и кодексу уголовного правосудия был одобрен на пленарном заседании парламента страны 11 ноября. Об этом сообщает AMNA.

Duncan Rawlinson Парламент Греции

За законопроект проголосовали 157 депутатов от партии «Новая демократия», а также депутат от «Движения за перемены» Андреас Лавердос, в то время как все оппозиционные партии проголосовали против. Теперь слово за президентом республики.

Положения законопроекта предусматривают более суровые наказания за такие тяжкие преступления, как изнасилование или сексуальное надругательство над несовершеннолетними, — они влекут за собой пожизненное заключение (без альтернативы). Аналогичное суровое наказание может быть назначено любому лицу, ставшему причиной лесного пожара, в результате которого погиб по крайней мере один человек.

Законопроект также вводит меры, направленные на усиление защиты уязвимых социальных групп.