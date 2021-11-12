Кемерово, 12 ноября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, ноября, за прошедшие сутки выявлено 352 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 347 случаев.

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«Новокузнецк — 60, Кемерово — 56, Прокопьевск — 34, Белово — 25, Междуреченск — 25, Осинники — 25, Юрга — 16, Таштагольский МР — 16, Киселевск — 15, Калтан — 14, Промышленновский МО — девять, Ижморский МО — шесть, Анжеро-Судженск — пять, Ленинск-Кузнецкий — пять, Гурьевский МО — пять, Березовский — четыре, Мыски — четыре, Беловский МО — четыре, Тайга — три, Полысаево — два, Кемеровский МО — два, Мариинский МО — два, Прокопьевский МО — два, Юргинский МО — два, Яйский МО — два, Краснобродский — один, Крапивинский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Новокузнецкий МР — один, Тисульский МО — один, Топкинский МО — один, Тяжинский МО — один, Чебулинский МО — один, Яшкинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 287 пациентов выздоровели, четверо скончались.