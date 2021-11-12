Ижевск, 12 ноября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 12 ноября прививку от коронавируса сделали 579 340 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

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Второй компонент препарата получили 367 815 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 5485 жителей республики. 6293 человека получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 103 939 человек. За минувшие сутки ревакцинировались 170 человек.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 ноября провели 2 059 280 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 8313 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 6898 исследований.

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