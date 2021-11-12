Иркутск, 12 ноября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается. По состоянию на 12 ноября, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5831 человека, причём 28 из них добавили в сводку минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 128 629 человек (рекордные +573 за сутки). Госпитализированы 5030 (-125 за сутки).

Выздоровели 108 414 пациента (+178 за сутки). Ещё 506 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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