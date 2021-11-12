Москва, 12 ноября 2021, 10:15 — REGNUM Министерство внутренних дел России объявило в розыск основателя правозащитного проекта gulagu.net Владимира Осечкина, следует из базы данных ведомства.
Статья, по которой разыскивается Осечкин, в базе не указана.
Портал gulagu.net обнародовал видеозаписи пыток заключенных. По данным портала, пытки совершались в туберкулезной больнице в Саратовской области. После обнародования видеозаписей было возбуждено уголовное дело.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, который передал правозащитному проекту gulagu.net видеоархив пыток в саратовской тюремной больнице.
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