История вопроса

В сети интернет был обнародован большой архив видеозаписей с пытками заключенных ряда пенитенциарных учреждений России. Публикатором архива выступил проект Gulagu.net. По утверждениям участников проекта, архив попал к ним в руки в начале октября 2021 года от программиста, на протяжении пяти лет сидевшего в тюрьме и имевшего доступ к компьютерам ФСИН в Саратове.



По утверждениям проекта Gulagu.net, видеозаписи пыток свидетельствуют о том, что все это было организовано должностными лицами ФСИН и ФСБ, которые утверждали пыточные схемы и вели съемку процесса пыток, документировали и архивировали. Жертв пыток могли шантажировать, принуждать к сотрудничеству с органами и вербовать.



В Кремле заявили, что публикация этого архива требует тщательной проверки. Если подлинность этих материалов подтвердится, то для руководства страны это станет поводом для серьезного разбирательства.



ФСИН, Генеральная прокуратура и Следственный комитет проводят проверки. Возбужжен ряд уголовных дел. Ряд сотрудников ФСИН были уволены.





