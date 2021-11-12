Ижевск, 12 ноября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 20 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано 18 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппараты ИВЛ

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Скончались 14 женщин в возрасте от 24 до 94 лет и шесть мужчин в возрасте от 53 до 94 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3021 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 ноября в регионе выявили 385 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 385 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 68 807 случаев. Активным носителем коронавируса в Удмуртии в настоящее время является 8481 житель.

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