Пенза, 12 ноября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Пензенской области родители дошколят и учащихся смогут попасть в образовательное учреждение только при наличии QR-кодов и масок. Отмечается, что в зданиях школ создадут специальные помещения, сообщает об этом региональное министерство образования.

QR-код

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«Установленные требования и правила к работе образовательных организаций в особом режиме приводят к необходимости создания специальных помещений в здании школы. Из помещения происходит передача детей родителями классным руководителям и получение информации. При необходимости проход родителей или законных представителей из помещения (по договоренности с администрацией, педагогами) осуществляется только при наличии средств защиты органов дыхания, QR-кодов», — цитирует ТАСС ведомство.

Новое правило распространяется на все образовательные учреждения, пояснили в региональном правительстве.

ИА REGNUM напоминает, с 13 октября при посещении точек общественного питания от жителей Пензенской области требуют предъявить QR-код о проведенной вакцинации от COVID-19 или перенесенном не менее 6 месяцев назад заболевании. Требования не распространяются на фудкорты, деятельность которых была приостановлена ранее.

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